У Молдові відзначають сторіччя об'єднання з Румунією

У Кишиневі відбувся багатотисячний мітинг прихильників об'єднання. На нього приїхали і політики правого спрямування. Кореспондент DW передає з місця події.Молдова відзначає сторіччя об'єднання з Румунією в 1918 році. У неділю, 25 березня, на центральній площі Кишинева зібралися люди з різних районів республіки і прилеглих румунських міст – Ясс і Бреїли. Організатором акції виступив "Альянс століття", що об'єднує громадські формування уніоністів – прихильників нового возз'єднання двох країн, - з обох берегів Прута. Їх підтримали праві партії з Молдови і Румунії. За підрахунками організаторів акції, в урочистому мітингу взяли участь понад 20 тисяч осіб. Дані поліції скромніше – близько 7 тисяч учасників. Люди вийшли на площу з прапорами Молдови, Румунії, Євросоюзу.

Хто чекає об'єднання

З трибуни натовп здається густий. Але насправді, вона розряджена. Між групами учасників акції досить великий простір. Багато хто прийшов з двома прапорами – молдавською та румунською. Як пояснив для DW один з учасників акції, житель райцентру Ниспорены Тудор Катарага, це символізує те, що "молдавани з румунами брати, вони повинні жити разом, в одній країні". Катарага не сумнівається, що об'єднання відбудеться в найближчі роки, "може бути, навіть в цьому році, адже весь народ цього хоче".

Про це говорять і багато виступаючі з трибуни, в тому числі і приїхав на урочистості екс-президент Румунії і палкий прихильник об'єднання Траян Бесеску. Люди зустрічають його бурхливими оплесками.

За результатами соцопитування "Барометр громадської думки", проведеного Інститутом публічної політики в листопаді-грудні 2017 року, за об'єднання з Румунією виступають майже 22 відсотки жителів Молдови, категорично проти – понад 56 відсотків.

Провокації не вдалися

Серед тих, хто вийшов на площу, є і противники об'єднання. Як розповів в інтерв'ю DW громадський діяч Ігор Кэлдаре, він намагається зрозуміти, чим керуються "співгромадяни, що вимагають об'єднання з Румунією". На думку Кэлдаре, "на цих людей діє пропаганда. Високих зарплат і пенсій можна добитися і тут, якщо не красти". Кэлдаре впевнений, що "Молдова повинна жити окремо".

Напередодні мітингу проросійськи налаштований президент Ігор Додон закликав супротивників об'єднання "не брати участь у акціях, що тягнуть за собою ризики, які є ганебною плямою на іміджі нашої батьківщини". Він повідомив також "надійшло безліч сигналів про те, що це зібрання може мати не тільки провокаційний, але і насильницький характер".

В ході мітингу поліція дійсно затримала 21 людини. У них, як повідомив журналістам заступник начальника Генерального інспекторату поліції Георгій Кавкалюк, були виявлені протигази, маски, ножі. Молоді люди затримані до з'ясування обставин.

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