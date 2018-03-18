ООН: до 2100 року в Африці вимре половина видів тварин | FaceNews.ua: новини України

Експерти ООН опублікували доповідь, згідно з яким біорізноманіття у світі істотно скоротиться вже до 2050 року, повідомляється на сайті IPBES, Міжурядової платформи з біорізноманіття.

У доповіді висвітлюються загрози екосистемам таких регіонів, як Європа, Північна та Південна Америки, Африка, Центральна Азія, Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Головна проблема для біорізноманіття - зміна клімату.

У Південно-Східній Азії до 2050 року зникне до 90% коралів, навіть якщо вдасться уповільнити глобальне потепління. До 2048 році в регіоні не залишиться рибних ресурсів, якщо промисловий вилов триватиме в такому ж темпі.

До 2100 року, на думку експертів, в Африці можуть зникнути більше половини видів птахів і тварин. Висихання африканських озер призведе до зникнення багатьох видів рослин. Ситуація погіршиться у зв'язку з зростанням населення континенту, яке до 2050 року збільшиться з 125 мільярда до 25 мільярдів чоловік.

Вчені зазначають, що з часу відкриття Америки різноманітність видів у регіоні скоротилася на 31%. До 2050 року ця цифра досягне 40%. Зникнення багатьох біологічних видів позначиться на корінних народах. Більше 60% мов і культур Америки загрожує вимирання.