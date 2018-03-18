Путін хоче змусити Київ вести переговори з фейковими республіками, — політолог | FaceNews.ua: новини України

Путіну необхідно за всяку ціну змусити Київ і міжнародні структури йти на прямі переговори про форми врегулювання конфлікту з керівництвом фейкових «народних республік».

Про це розповів російський правозахисник і політолог Євген Іхлов.

За його словами, в першу чергу цим визнається їх суб'єктність, вони перестають бути операцією прикриття російської інтервенції.

По-друге, коли 13 листопада 2003 р. суддя Лондонського магістратського суду Тімоті Уоркмэн відмовив Генпрокуратурі РФ в екстрадицію обвинуваченого у тероризмі віце-прем'єра і міністра культури Чеченської республіки Ахмеда Закаєва, то головним аргументом на підтримку відмови було офіційне участь Закаєва від імені керівництва самопроголошеної Ічкерії в мирних переговорах з російськими представниками, в т. ч. в 18 листопада 2001 року в Москві, в міжнародній зоні «Шереметьєво».

А раз він вів переговори з владою РФ про світ, то він не терорист, а сторона «внутрішнього збройного конфлікту», а, отже, політичний опонент Москви.

У момент початку переговорів ООН і ОБСЄ з делегаціями «ДНР-ЛНР», вони з агентури окупантів перетворюються у збройну опозицію.

Переговори можуть тривати роками і зриватися, але одноразового визнання правосуб'єктності керівництва «республік» це вже не відмінить, підкреслив російський політолог.