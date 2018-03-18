Школярка зі Львова пощастить свій винахід на Міжнародну олімпіаду геніїв | FaceNews.ua: новини України

Львівська школярка збирається представити свою розробку на Міжнародній олімпіаді геніїв у США. Дівчинка зробила пристрій для перекладу цифрової інформації на шрифт Брайля для незрячих.

Про це повідомляє Укрінформ.

16-річна Софія Петришин навчається в 11 класі НВК «Школа-ліцей «Оріяна» і займається в секції інформатики Малої академії наук. За словами школярки, вона хотіла створити щось, що було б корисно суспільству і цікаво їй самій. Вона зазначила, що її винахід орієнтоване на полегшення соціалізації незрячих людей. З ним вона вже виграла у престижному всеукраїнському конкурсі, а влітку спробує отримати світове визнання.

«Я вирішила, що незрячим було б вигідно зчитувати інформацію з комп'ютера за допомогою якогось приладу. У світі є аналоги моєму винаходу, але вони коштують від $ 2 тис. до $ 5 тис. і фактично є недоступними для українців. Тому з вересня минулого року я почала працювати над своїм проектом», — каже Софія.

Винахід львівської школярки також допоможе незрячим простіше проводити операції з банкоматами.

«Зараз в банкоматах незрячі можуть розрахуватися тільки за допомогою іншої людини. Тому я розробила цей прилад так, що він може зчитувати дані з SD - картки і переводити їх з одного символу на шрифт Брайля. Я думаю, що це було б класно незрячим застосовувати не тільки в банкоматах, але і для читання взагалі», — розповідає Софія Петришин.

Олімпіада геніїв в Нью-Йорку — це один з найпрестижніших конкурсів для школярів та випускників шкіл з усього світу. Переможцям дають можливість отримати вищу освіту в США і щомісячну стипендію.