Кличко допускає участь в президентських виборах | FaceNews.ua: новини України

Мер Києва Віталій Кличко не виключає свою участь у майбутніх виборах президента.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Я цього не виключаю, однак перед цим я повинен досягти успіху в Києві і довести до кінця те, що я обіцяв людям», — сказав він в інтерв'ю німецькій газеті Tagesspiegel.

Мер Києва також вважає, що Захід не треба знімати санкції з Росії.

Як відомо, у 2014 році на позачергових виборах президента України Кличка, спочатку планував боротися за пост глави держави, відмовився від участі в кампанії на користь нинішнього президента Петра Порошенка.