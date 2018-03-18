Правозахисники закликають Німеччину не видавати Пучдемона Іспанії

Мадрид нічого не робить, щоб знайти політичне рішення каталонського кризи, вважає голова "Товариства захисту гноблених народів". Пучдемон знаходиться під вартою на півночі Німеччини.Німецьке відділення міжнародного Товариства захисту гноблених народів" (GfbV) застерігає від видачі Іспанії екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона, затриманого в Німеччині в неділю, 25 березня. Перетворення каталонських політиків у злочинців не допоможе вирішити охопила цей іспанський регіон криза, а лише погіршить ситуацію, вважає директор GfbV Ульріх Делиус (Ulrich Delius).

"Німеччині не слід йти на поводу у іспанського уряду, який нічого не робить для пошуку політичного рішення каталонської проблеми і лише доручає суддям у кримінальних справах відправити небажаних прихильників незалежності за ґрати", - заявив правозахисник.

Пучдемон узятий під варту

Раніше колишній глава Каталонії Карлес Пучдемон був затриманий німецькою поліцією за європейським ордером на арешт, який напередодні видав Верховний суд Іспанії. Пудемона затримали на автобані у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн після перетину кордону з Данією.

Політик прямував з Фінляндії до Бельгії, куди він втік після позбавлення повноважень за проведення спірного референдуму й проголошення незалежності Каталонії від Іспанії. Генеральна прокуратура Шлезвіга-Гольштейну перевіряє, як довго Пучдемон буде залишатися під вартою.

Напередодні Верховний суд Іспанії видав європейський та міжнародний ордера на арешт Пучдемона і ще кількох каталонських політиків і прийняв рішення взяти під варту п'ять політиків, також обвинувачених у зв'язку зі спірним референдумом в організації заколоту і розтраті державних коштів. За ці правопорушення їм може загрожувати від 20 до 30 років тюремного ув'язнення.

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