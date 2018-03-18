У Білій Церкві зловмисники, тікаючи від поліції, взяли в заручники бабусю | FaceNews.ua: новини України

Правоохоронці затримали чотирьох зловмисників, які скоїли розбійний напад на магазин у Сквирському районі Київської області, а пізніше, переховуючись, взяли в заручники 75-річну жінку.

Про це повідомила Національна поліція.

В одному з магазинів у селі Великополовецкое група невідомих напала на продавця, побила його, зв'язала руки і ноги і вкрала 14 тис. грн, сховавшись після цього на автомобілі.

В Білій Церкві, тікаючи від поліцейських, водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет, зловмисники кинулися тікати.

«Двоє з них встигли забігти в під'їзд багатоповерхівки і сховалися в одній з квартир в момент, коли звідти виходили маленькі діти. На прохання бабусі зловмисники відпустили дітей, але залишили в заручниках їх бабусю», — сказано в повідомленні.

Відзначається, що правоохоронцям вдалося швидко звільнити 75-річну пенсіонерку і затримати зловмисників.

Незабаром були затримані й інші учасники угруповання.

«Зловмисниками виявилися жителі Білоцерківського і Києво-Святошинського районів у віці від 23 до 53 років. Всі затримані є раніше судимими за вчинення тяжких майнових злочинів», — сказано в повідомленні.

Зараз вони підозрюються у скоєнні двох розбійних нападів і поліція перевіряє їх на причетність до скоєння інших злочинів на території області; слідство триває.

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