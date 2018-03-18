Оман спростила оформлення віз для українців | FaceNews.ua: новини України

Султанат Оман спростив оформлення електронних віз для громадян України.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Відтепер, туристичну візу в Оман можна оформити за спрощеною процедурою на сайті Королівської поліції Султанату Оман: www.evisa.rop.gov.om.

Для оформлення електронної візи необхідно заповнити анкету, завантажити фотографію і копію закордонного паспорта, а також сплатити візовий збір у розмірі 20-50 оманських ріалів ($50-130) банківською карткою.

При в'їзді на територію Оману потрібно також мати підтверджене бронювання готелю і зворотний квиток.