Суд РФ продовжив арешт українському журналісту Сущенко | FaceNews.ua: новини України

Українському журналісту Роману Сущенко, обвинуваченому в Росії в шпигунстві, продовжили термін утримання під вартою в ізоляторі Лефортово на час розгляду справи в суді ще на шість місяців.

Його адвокат Марк Фейгін повідомив, що відповідне рішення прийняв Мосміськсуд, передає УНІАН.

Справа Сущенко, згідно з процедурою, і в цей раз розглядали в закритому режимі через наявність "державної таємниці" (за версією російського слідства).

Суд РФ продовжив арешт українському журналісту Сущенко | FaceNews.ua: новини України

Також сторона звинувачення почала оголошувати письмові матеріали справи. Фейгін зазначив, що у справі буде всього два свідка обвинувачення. Фейгін впевнений, що Сущенко обміняють, і вже в цьому році він повернеться додому.

Нагадаємо, 3 жовтня 2016 року члени Громадської спостережної комісії Москви виявили в московському СІЗО Лефортово журналіста агентства Укрінформ Романа Сущенко. Лефортовський суд Москви заарештував його за звинуваченням у "шпигунстві", а Укрінформ назвав це спланованою провокацією.

Адвокат Фейгін повідомив, що журналіста "здав" друг сім'ї, з яким він підтримував стосунки під час своїх приїздів до родичів у Москву.

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити журналіста Романа Сущенко, який незаконно утримується в Росії.

24 січня ПАРЄ прийняла резолюцію із закликом до Росії припинити переслідування журналістів.

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