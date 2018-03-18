Стало відомо, коли українців може чекати падіння гривні: названі дві важливі дати | FaceNews.ua: новини України

Розворот від зміцнення до послаблення обмінного курсу гривні може відбутися в кінці липня поточного року.

Про це "Апостроф. Економіка" розповів фахівець відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

На його думку, вирішальне значення для курсової стабільності буде мати ситуація на ринку державних цінних паперів.

"У нас будуть дві ключові точки – 25 квітня і 26 липня, коли очікується погашення великих обсягів тримісячних і шестимісячних облігацій, куди заходили нерезиденти. В районі цих точок можливі якісь коливання, а кінець липня, можливо, стане точкою розвороту до початку ослаблення гривні", - сказав Фурса.