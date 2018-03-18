У Росії сумують за загиблими під час пожежі в Кемерово

Траурна акція, організована на Манежній площі московською владою, закінчилася раніше, ніж стихійний мітинг на Пушкінській площі. Акції пам'яті жертв пожежі в Кемерово пройшли і в інших містах РФ.На Пушкінській площі в Москві у вівторок, 27 березня, проходить неофіційний масовий мітинг в пам'ять про загиблих при пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" в Кемерово. Вся площа заповнена: у людей в руках квіти, плакати з проханнями розібратися і "перестати брехати про кількість жертв", повідомляє кореспондент DW. Натовп скандує "Влада повинна відповісти", "Тулєєва на нари", "Путіна у відставку".

У той же день на Манежній площі проходила акція пам'яті загиблих в Кемерово, організована урядом Москви і закінчилася раніше мітингу на Пушкінській площі. Представники влади роздавали прийшли гвоздики і свічки, які можна покласти в портретів загиблих, з колонок грала траурна музика.

Стихійний траурний мітинг пройшов в Кемерово. У ньому взяли участь кілька тисяч людей, які вимагали відставки чиновників міської адміністрації і губернатора Кемеровської області Амана Тулєєва, який на мітинг не приїхав.

Акції пам'яті жертв трагедії пройшли також в Санкт-Петербурзі, Воронежі, Орлі, Рязані, Володимирі та інших російських містах.

Чотирьом пред'явлені звинувачення

25 березня сталася пожежа в ТРЦ "Зимова вишня" в центрі Кемерово. За версією Слідчого комітету, осередком займання була розташована на верхньому, четвертому поверсі дитячий майданчик. Заведено кримінальну справу за статтями: заподіяння смерті з необережності, порушення вимог пожежної безпеки, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб, а також надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

Затримано п'ять осіб, чотирьом з них висунуто звинувачення. Глава СКР Олександр Бастрикін назвав дві версії події - "загоряння в результаті поганої електрики, яку замкнуло", і "застосування відкритого вогню".

За офіційними даними, в результаті пожежі загинули 64 людини, з них 41 - діти. Між тим в соцмережах курсує інформація про те, що влада навмисно приховують справжню кількість жертв. У МНС підтвердили інформацію про те, що з батьків загиблих дітей перед упізнанням вимагають підписку про нерозголошення.