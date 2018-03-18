Замість людей – "русский мир": в мережі показали похмуре відео селища під Донецьком (відео) | FaceNews.ua: новини України

У мережі з'явилося відео, на якому відображені вулиці населеного пункту Жабуньки Ясинуватського району Донецької області, який знаходиться в зоні військових дій.

Ролик опубліковано в YouTube.

Кожен будинок, який потрапив в кадр, має сліди від бойових дій – ні в одному з показаних будівель немає скла, багато будинків стоять зовсім без вікон і дахів, ворота у дворах посічені осколками.

"Жабуньки, Ясинуватський р-н: колись тут були люди. А потім прийшов русскиймир", - прокоментував відео блогер Necro Mancer.