У Росії заговорили про повернення до "темних часів" холодної війни | FaceNews.ua: новини України

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін вважає, що існують передумови до холодної війни між РФ і США.

На думку Наришкіна, Вашингтон загруз в боротьбі з неіснуючої російської загрозою.

"Це досягло таких масштабів і придбало такі абсурдні характеристики, що можна говорити про повернення до темних часів холодної війни", - цитує Наришкіна Reuters.

Крім цього, Наришкін назвав справу про отруєння екс-агента Сергія Скрипаля грубо сфабрикованою провокацією спецслужб США і Великобританії.

Нагадаємо, що у зв'язку з отруєнням у Великобританії екс-агента Скрипаля вже 27 країн оголосили про висилку російських дипломатів.

США прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів, а також закрити Генконсульство РФ в Сіетлі.

У відповідь на це Росія відкликала згоду на відкриття генерального консульства США в Санкт-Петербурзі і оголосила персонами нон грата 58 співробітників посольства США у Москві і двох працівників генконсульства США в Єкатеринбурзі.

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