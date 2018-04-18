Укроборонпром посилить армію бойовими Атлетами (відео) | FaceNews.ua: новини України

Держконцерну Укроборонпром почав серійний випуск бойових машин Атлет. Про це у середу, 4 квітня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив президент Петро Порошенко.

За його словами, броньовані ремонтно-евакуаційні машини призначені для технічного забезпечення танкових підрозділів і значно посилять їх боєготовність.

"Атлети мають значний експортний потенціал, що дозволить дозавантажити виробничі потужності Харківського конструкторського бюро після виконання Укроборонпромом державного оборонного замовлення", - додав Порошенко.