З Москви вислали священика, спевшего на церковній трапези Мурку (відео) | FaceNews.ua: новини України

З Москви вислали служителі Російської православної церкви Венедикта Циркова, що потрапив у скандал після виконання Мурки на церковній трапези.

Про це повідомляє радіостанція Говорить Москваз посиланням на Олександра Волкова, керівника прес-служби патріарха Московського і всієї Русі.

Рішення про висилку священнослужителя прийняв особисто предстоятель РПЦ.

Архімандрит Венедикт Цирків потрапив у центр скандалу після того, як в мережу виклали відео, на якому він з ознаками алкогольного сп'яніння співає Мурку в трапезній московського храму.

"Святійшому патріарху було повідомлено про це. Оскільки цей священик, який виконував піснеспіви, не є кліриком міста Москви, він є священнослужителем Тираспольської єпархії, з благословення патріарха йому наказано сьогодні ж покинути єпархію міста Москви і відправитися в Тирасполь під нагляд свого правлячого архієрея. Подальші рішення по ньому може приймати вже той єпископ, у віданні якого він перебуває", - сказав глава прес-служби.

За його словами, архімандрит Венедикт Цирків офіційно не був кліриком московського храму.

"Він там перебував. Він там не служив офіційно. Він не був кліриком храму. Просто, з якихось причин перебував там і здійснював богослужіння", - додав Волков.

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