"Ця країна потрапила під тимчасову петлю": відомий журналіст розповів про арешт в Росії за репост в Telegram | FaceNews.ua: новини України

У Росії за репост запису журналіста Аркадія Бабченко в Telegram заарештували Дмитра Третьякова.

Про це сам Бабченко повідомив у своєму Facebook.

"За репост мого тексту в Телеграме затриманий співробітниками ФСБ і поміщений в СІЗО-1 Владивостока Дмитро Третьяков.

Текст я написав приблизно рік тому. Дмитро помістив його у відкритий телеграм-канал, присвячений протестів. Шістнадцятого березня його заарештували.

Була проведена ціла експертиза мого посту. Ну, це вони вміють. Він визнаний екстремістським. Це вони теж вміють. Тепер Дмитру Третьякову інкримінують частину 2 статті 280 КК - публічні заклики до екстремізму через інтернет. До п'яти років", - пише журналіст.

"Це нова практика. Раніше такого не було. І жодні ключі шифрування не знадобилися. Провину Дмитро не визнав. На операцію не пішов. Його закрили. До п'яти років.

Ця країна потрапила під тимчасову петлю і назавжди закольцевалась у репресіях. Раніше садили за підпільне розповсюдження самвидаву Солженіцина. Тепер саджають за підпільне поширення Бабченко. Тут завжди один день Івана Денисовича", - також зазначив Бабченко.

За його словами, раніше за посаду в Telegram росіян не заарештовували.

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