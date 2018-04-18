NASA планує відправити на Марс рой роботів-бджіл | FaceNews.ua: новини України

Фахівці NASA вивчають можливість відправити на Марс безліч роботів-розвідників з крилами, які отримали назву Marsbee.

В даний час міжнародна команда дослідників перевіряє здійсненність цієї концепції, пише Science Alert.

Деякі з перевірок будуть проходити у вакуумній камері, призначеної для моделювання щільності повітря Марса, щоб побачити, чи можуть ці літаючі роботи насправді залишатися в повітрі.

Наявність роботів, яким не треба буде переміщатися по кам'янистому ґрунті Марса і які можуть у буквальному сенсі досягти нових висот для вигідних ракурсів зйомки, безсумнівно, надасть науковцям більше можливостей для вимірювань на Червоній планеті.

"Наші попередні чисельні результати показують, що джміль з крилом, як цикади, може створити достатню підйомну силу для зависання в атмосфері Марса", - говорить один з авторів розробки, Чанг-квон Кан з Університету штату Алабама.

Дослідники, в тому числі група інженерів з Японії і група із США, тільки що отримали $125000 у рамках ініціативи NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) для подальшого розвитку своїх ідей. Передбачається, що роботи будуть діяти групами і періодично повертатися для підзарядки на пересувну базу — марсохід.

Фактично, японська команда вже розробила робота-колібрі, який може піднятися в повітря в атмосфері Землі. Тепер завдання полягає в тому, щоб збільшити розмах крила і швидкість помаху, щоб робот мав можливість літати в більш розрідженому повітрі на Марсі. Пружини, які для цього встановлять біля основи крил, допоможуть зберегти енергію і тримати роботів в повітрі.

Розмір пристрою передбачає доставку на поверхню планети цілого "роя" електронних "бджіл" з десятками датчиків. Вчені вважають, що таким чином всього за кілька марсіанських діб може бути досліджено стільки території, скільки було вивчено за всі попередні експедиції.