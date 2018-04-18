Коломойський просить суд захистити його честь і репутацію від НБУ | FaceNews.ua: новини України

Колишній співвласник Приватбанку Ігор Коломойський подав два позови до Національного банку про захист честі, гідності та ділової репутації.

Відповідні позови зареєстровані Печерський районним судом Києва 3 квітня, повідомляєFinClub.

В цей же день Коломойський подав позов до Міністерства фінансів з вимогою "визнати відсутнім у відомства права". Інші подробиці позовних вимог у судових матеріалах не розкриваються.

9 червня Коломойський подав перший позов до Національного банку та Приватбанку про розірвання договору поруки.

Протягом червня екс-акціонер банку подав в суд ще кілька позовів проти Кабміну, НБУ та Приватбанку.

У вересні Коломойський подав ще два позови проти НБУ.

В цілому, Коломойський і пов'язані з ним компанії і особи подали в суд 90 позовів у зв'язку з націоналізацією Приватбанку на загальну суму 8913 мільярда гривень.

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