Аваков "посперечався" з ГПУ з приводу арешту Бубонця | FaceNews.ua: новини України

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не згоден з рішенням Генеральної прокуратури щодо арешту активіста Майдану Івана Бубонця, якому вручили підозра про вбивство двох "беркутівців".

Про це він заявив журналістам, передає Українська правда.

"Департамент на чолі з Горбатюком прийняв рішення про арешт цієї людини. Я вважаю, що це спірне рішення, тому що питання, чи цей чоловік стріляв або вбивав, не є доведеним, ні затвердженим. Однак там є процедури", – сказав він.

Аваков привітав рішення генерального прокурора Юрія Луценка, який висловив невдоволення розслідуванням справи Бубонця, перекваліфікувати і вивчити це питання повторно.

"Я думаю, що це правильний, зрозумілий вихід для суспільства. Тут неможливо працювати під одну гребінку, тут потрібні факти. Про таких речах завжди потрібно говорити фактами, немає загальної канви. Якщо був "беркутівців" поганий, якщо був "майдановцем", – то хороший. Завжди є вчинки, за які людина повинна відповідати з часом. Що зробив – то і заслужив", – додав міністр.

Як повідомлялося, у ГПУ пояснили, що інкримінують Бубенчику, крім вбивства беркутівців. У прокуратурі нагадали, що триває розслідування злочинів під час протестних акцій у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, зокрема розслідування вбивств як протестувальників, так і правоохоронців.

Сам Бубонець, який стріляв у "беркутівців", зазначив, що робив усе, щоб ті боялися і втікали. Водночас активіст відмовився визнавати, що вбивав правоохоронців.

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