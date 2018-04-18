Поліція озвучила мотив стрелявшей в штаб-квартирі YouTube | FaceNews.ua: новини України

Мотивом жінки, яка відкрила стрілянину в штаб-квартирі YouTube, було невдоволення політикою і діями компанії, заявив на прес-конференції глава поліції Сан Бруно Ед Барберіні.

"На даному етапі слідство вважає, що підозрювана була незадоволена політикою і діями YouTube, ми вважаємо це мотивом події", — сказав він.

Барберіні заявив, що у поліції немає інших підозрюваних, які могли бути задіяні в інциденті. Розслідування триває, поліція буде вивчати соціальні мережі стрелявшей, належні їй речі, а також автомобіль.

Стрілянина в штаб-квартирі YouTube в Сан-Бруно (Каліфорнія) відбулася у вівторок. Повідомлялося, що поліція встановила особу підозрюваної: стрелявшей виявилася 39-річна мешканка Каліфорнії Насім Агдам, вона загинула.

Як розповів батько стрелявшей, він попереджав поліцію, що його дочка могла поїхати в офіс компанії, тому що вона її "ненавиділа".

Барберіні повідомив, що на місці стрілянини був виявлений один пістолет, зареєстрований на ім'я підозрюваної. В результаті інциденту поранення отримали три людини, один з потерпілих був госпіталізований в критичному стані.