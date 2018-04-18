Українець не витримав "служби" у проросійських бойовиків і здався | FaceNews.ua: новини України

Житель Слов'янська, який перебував на посаді командира мінометного розрахунку, добровільно здався української поліції. Про це інформуєпрес-служба поліції Донецької області.

"23-річний чоловік вступив у ряди терористів в 2015 році, залишивши в Слов'янську жінку з однорічною дитиною і нормальне життя", – йдеться в повідомленні.

Після цього чоловік поїхав у Єнакієвому. Там його призначили на посаду командира, однак, за його словами, він займався у військовій частині ремонтом електрики, господарськими справами.

Вже через півроку новобранець розчарувався в ідеях окупаційної влади.

"Ватажки займаються мародерством і зайняті тільки своїм матеріальним становищем, а на рядових солдатів і мирних жителів їм байдуже",– розповів колишній учасник незаконних збройних формувань.

Чоловік шукав шляхи повернення в Україну. Від засобів масової інформації він дізнався про інших бойовиках, які повернулися до нормального життя, добровільно здавшись поліції. Наприкінці березня він не витримав, покинув окуповану територію і вийшов до поліцейських Бахмута.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Затриманий може бути звільнено від кримінальної відповідальності за умови добровільного виходу з незаконного формування та інформування про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
38
Новини України

Схожі публікації

9-01-2018, 17:40
СБУ повернула до мирного життя бойовика "ДНР" | FaceNews.ua: новини України
24-12-2017, 14:20
На Донеччині затримали "будівельника" бойовиків | FaceNews.ua: новини України
16-04-2017, 14:55
У Бахмуті затримали охоронця "штабу" ДНР
6-03-2017, 01:44
На Донеччині затримали працівника донецькій колонії, який їхав пожити в Київ
23-02-2017, 10:11
Поліція зловила бойовика «ДНР», який тримав в полоні міліціонерів
14-09-2016, 01:00
Бойовик «ЛНР» здався українським правоохоронцям
12-07-2016, 21:00
У поліції розповіли про колишнього охоронця Захарченко, який здався силам АТО на Донбасі
17-06-2016, 19:30
Маріупольський стрілок у формі моряка і з дробовиком в руках здався поліції
13-06-2016, 16:09
На Луганщині суд дав бойовику ЛНР три роки в'язниці

СТРІЧКА НОВИН

05.04.18
США призывают мир к жесткой политике с Россией
05.04.18
Знаменитый дизайнер эмигрирует из Германии из-за Ангелы Меркель
05.04.18
Стрельба в Турции: появились первые данные о погибших
05.04.18
В Кремле своеобразно отреагировали на новость о санкциях в отношении российских олигархов
05.04.18
У Дніпрі байдарочник годину штовхав знайдений труп до берега (фото) | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
У Стамбулі загорівся багатоповерховий шпиталь (відео, фото) | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
У Фінляндії чоловік народив дитину | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
Турецькі спецслужби вивезли до Туреччини 80 прихильників Гюлена
05.04.18
У Німеччині сперечаються по "справі Скрипаля"
05.04.18
Українець не витримав "служби" у проросійських бойовиків і здався | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
Затриманий у Москві Соколов визнав причетність до підготовки терактів - СБУ | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
Мережі жахнули висотні роботи комунальників у Києві (фото) | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
Пучдемона випустили з-під варти під підписку про невиїзд
05.04.18
Археологи намагаються розшифрувати послання з давніх писанок | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
Названо продукти, які роблять ліки марними | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
У Херсоні невідомі намагалися відбити у СБУ кримського "депутата" (відео) | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
У Москві померла жінка, якій замість фізрозчину ввели формалін | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
У Китаї вирішили платити людям похилого віку за відмову від поховання на суші | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
Куди українці зможуть витратити компенсацію пільг на транспорті: влада дали відповідь | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
Поліція Лондона опублікувала перше заяву дочки Скрипаля після отруєння | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
ГПУ повідомила Бубенчику про нову підозру | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
Ціни в Україні зросли на 24% за два місяці | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
Юлия Тимошенко явилась в Верховную Раду в кителе а-ля "Сталин"
05.04.18
Ким Кардашьян впервые опубликовала фото семьи в полном составе
05.04.18
"Евровидение-2018": две украинские певицы попали в официальный трейлер конкурса
05.04.18
"Боже! Кто это?": фанаты едва узнали кардинально поменявшего внешность Сергея Бабкина
05.04.18
Анастасия Волочкова позировала на пляже без лифчика, фото
05.04.18
Что посмотреть в кино в эти выходные: обзор новинок в прокате
05.04.18
Американская модель поделилась соблазнительным фото в купальнике
05.04.18
Массовая драка и удар ножом. В Киеве на Подоле были разборки
05.04.18
На Житомирщине стреляли в депутата: детали инцидента
05.04.18
"Просто вызови бл*дей". Полиция "накрыла" сеть борделей в Харькове и Одессе
05.04.18
"Наконец-то им дали люлей". В сети порадовались избиению в киевском троллейбусе ромов-карманников
05.04.18
В цехе предприятия "Укроборонпрома" рванула граната
05.04.18
Предсвадебная вечеринка: британские СМИ выяснили, каким будет мальчишник принца Гарри
05.04.18
Леонардо Ди Каприо сел на "жесткую диету" ради новой роли в кино
05.04.18
Handelsblatt: Постройкой "Северного потока" ЕС привяжет Россию к себе
05.04.18
В Раде рассказали, кто обжаловал закон о реинтеграции Донбасса в Конституционном суде
05.04.18
Ющенко сказал, чего боятся Путин и его соратники
05.04.18
Дело Бубенчика как технология второго срока для Порошенко
05.04.18
Рада приняла документ, требующий мировую общественность не допустить запуска "Северного потока-2"
05.04.18
В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали Эдиту Пьеху
05.04.18
Экс-пассия Леонардо Ди Каприо полностью обнажилась перед фотокамерой: фото 18+
05.04.18
Американская пышнотелая модель в строгом наряде сверкнула грудью
05.04.18
Дочь российского актера Пореченкова уехала из России в Нидерланды
05.04.18
"Одно лицо". Внучка Геннадия Хазанова растет копией знаменитого деда: фото
Всі новини
Наверх