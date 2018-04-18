Українець не витримав "служби" у проросійських бойовиків і здався | FaceNews.ua: новини України

Житель Слов'янська, який перебував на посаді командира мінометного розрахунку, добровільно здався української поліції. Про це інформуєпрес-служба поліції Донецької області.

"23-річний чоловік вступив у ряди терористів в 2015 році, залишивши в Слов'янську жінку з однорічною дитиною і нормальне життя", – йдеться в повідомленні.

Після цього чоловік поїхав у Єнакієвому. Там його призначили на посаду командира, однак, за його словами, він займався у військовій частині ремонтом електрики, господарськими справами.

Вже через півроку новобранець розчарувався в ідеях окупаційної влади.

"Ватажки займаються мародерством і зайняті тільки своїм матеріальним становищем, а на рядових солдатів і мирних жителів їм байдуже",– розповів колишній учасник незаконних збройних формувань.

Чоловік шукав шляхи повернення в Україну. Від засобів масової інформації він дізнався про інших бойовиках, які повернулися до нормального життя, добровільно здавшись поліції. Наприкінці березня він не витримав, покинув окуповану територію і вийшов до поліцейських Бахмута.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Затриманий може бути звільнено від кримінальної відповідальності за умови добровільного виходу з незаконного формування та інформування про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування.