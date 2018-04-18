У Німеччині сперечаються по "справі Скрипаля"

Чи Правильно діяв Лондон, відразу выславший російських дипломатів із-за отруєння екс-агента Сергія Скрипаля та ініціював ескалацію напруженості між Заходом і Росією? Єдиної думки в Німеччині немає.Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас (Heiko Maas) впевнений у правильності рішення про висилку з країни чотирьох російських дипломатів у зв'язку з "справою Скрипаля". Про це глава МЗС заявив у четвер, 5 квітня, виступаючи на прес-конференції під час своєї поїздки до Йорданії. Він назвав це рішення "розмірним і необхідним".

У Німеччині немає інтересу в ескалації відносин з Росією, але у Берліна існують чіткі уявлення, які він буде захищати і надалі, підкреслив міністр.

Подальша ескалація помилкова

Між тим у Німеччині триває гостра дискусія по "справі Скрипаля". Так уповноважений уряду Німеччини щодо співробітництва з РФ Гернот Ерлер (Gernot Erler) підкреслив, що Німеччина і Європа повинні всерйоз сприйняти ризики подальшої ескалації протистояння з Москвою. "Нам потрібна пауза", - заявив він, зазначивши, що не бачить альтернативи дипломатії. На його думку, слід утриматися від активних дій до отримання результатів аналізу отруйної речовини від експертів Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО).

Експерт із зовнішньої політики з парламентської фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родер Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) вважає помилкою дії Лондона відразу ж оголосив про висилку з країни російських дипломатів. На його думку, британська сторона повинна була дати Москві час для пояснення ситуації, що передбачено міжнародною угодою по забороні хімічної зброї.

Такої ж точки зору дотримується і заступник голови ХДС, прем'єр-міністр Північного Рейну - Вестфалії Армін Лашет (Armin Laschet).

Москва повинна порозумітися з "Новачку"

У той же час інший експерт із зовнішньої політики з парламентської фракції ХДС Юрген Хардт (J?юрген Hardt) покладає провину за ескалацію ситуації на Росію. На його думку, вирішальне питання - чому отруйна речовина сімейства "Новачок" досі існує і може бути використане? За угодою 1997 року підписали всі його сторони були зобов'язані знищити хімічна зброя. Як початковий виробник "Новачка" Москва в її власних інтересах повинна з'ясувати, де і у кого знаходиться це смертоносну зброю.

Депутат бундестагу від Вільної демократичної партії Німеччини (Вдп) Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff) вважає, що Лондон мав право на активні дії, навіть просто підозрюючи Росію. Він також висловив розуміння того, що британська сторона не може оприлюднити усі наявні у неї докази. На думку політика, багато з них здобуті розвідкою і не можуть представлені громадськості.

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