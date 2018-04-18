Турецькі спецслужби вивезли до Туреччини 80 прихильників Гюлена

В Анкарі стверджують, що після путчу турецька розвідка провела операції в 18 країнах і доставила до Туреччини 80 "гюленистов". Причому все це було зроблено легально.З моменту невдалого путчу 2016 року турецька розвідслужба MIT провела операції по боротьбі з прихильниками ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена в 18 країнах. 80 прихильників були затримані і вивезено до Туреччини. Про це у четвер, 5 квітня, заявив офіційний представник турецького уряду Бекір Боздаг.

При цьому, за словами Боздага, боротьба з прихильниками Гюлена за кордоном завдала "нищівний удар" руху проповідника, якого турецькі власті звинувачують в організації путчу. Представник Анкари не розкрив деталі цих операцій, зазначивши лише, що вони були "легальні".

Як приклад успішних дій розвідки Боздаг згадав Косово, де висилка шести прихильників Гюлена в Туреччину викликала скандал і відставку міністра внутрішніх справ, схвалив цю операцію. "Операція в Косово стала великим успіхом. MIT продовжить діяти подібним чином", - зауважив представник кабміну.

Шпигують і за депутатом

У Німеччині спроби MIT шпигувати за прихильниками Гюлена присікаються німецькими властями. Стосовно кількох десятків шпигунів, які діяли за дорученням турецького уряду, ведеться слідство. Навесні 2017 року стало відомо, що MIT стежить навіть за депутатом бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Мішель Мюнтеферинг (Michelle M?ntefering).

У квітні Туреччина видала ордер на арешт Гюлена і семи його однодумців, вважаючи їх головними підозрюваними у справі про вбивство посла РФ в Анкарі Андрія Карлова. Їм інкримінується умисне вбивство і спроба перевороту.

Фетхуллах Гюлен проживає в еміграції на території американського штату Пенсільванія. Раніше турецька влада вже звинувачували його в організації путчу в липні 2016 року. Анкара безуспішно намагається домогтися від Вашингтона екстрадиції проповідника.