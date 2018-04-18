У Фінляндії чоловік народив дитину | FaceNews.ua: новини України

У Фінляндії зафіксований перший випадок, коли дитину народив батько. За інформацією інформагентства L?nnen Media, пологи повинні були відбутися в першій половині березня, проте дитина з'явилася на світ на кілька тижнів пізніше, пише Yle.

Молодий батько при народженні був жінкою, проте пройшов через процедуру зміни статі і в позаминулому році отримав посвідчення особистості чоловіка.

Він вирішив перервати гормональну терапію, щоб спробувати завести дитину разом зі своїм партнером. За словами батька, вагітність пройшла без проблем.

"Вага новонародженого - майже 4 кілограми, зріст - 53 сантиметри. Кілька останніх тижнів були складними: тоді почуття гумору почала вичерпуватися. Однак пологи пройшли добре", - розповів чоловік.

Батьки розповіли, що зіткнулися з бюрократичними перепонами в лікарні і в передпологовій консультації. Медичні електронні системи не хотіли визнавати ситуацію, при якій у людини, яка чекає дитину, встановлений соціальний ідентифікаційний номер чоловіка.