У Фінляндії чоловік народив дитину | FaceNews.ua: новини України

У Фінляндії зафіксований перший випадок, коли дитину народив батько. За інформацією інформагентства L?nnen Media, пологи повинні були відбутися в першій половині березня, проте дитина з'явилася на світ на кілька тижнів пізніше, пише Yle.

Молодий батько при народженні був жінкою, проте пройшов через процедуру зміни статі і в позаминулому році отримав посвідчення особистості чоловіка.

Він вирішив перервати гормональну терапію, щоб спробувати завести дитину разом зі своїм партнером. За словами батька, вагітність пройшла без проблем.

"Вага новонародженого - майже 4 кілограми, зріст - 53 сантиметри. Кілька останніх тижнів були складними: тоді почуття гумору почала вичерпуватися. Однак пологи пройшли добре", - розповів чоловік.

Батьки розповіли, що зіткнулися з бюрократичними перепонами в лікарні і в передпологовій консультації. Медичні електронні системи не хотіли визнавати ситуацію, при якій у людини, яка чекає дитину, встановлений соціальний ідентифікаційний номер чоловіка.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
130
Новини України

Схожі публікації

17-12-2017, 15:20
В Одесі чоловік викрав дитину, щоб пожартувати над колишньою коханою | FaceNews.ua: новини України
15-12-2017, 06:40
У США трансгендер народив другу дитину (фото) | FaceNews.ua: новини України
17-08-2017, 21:33
В Індії 10-річна дівчинка народила дитину, не знаючи про вагітність
19-04-2017, 08:22
На Харківщині 4-річна дитина загинула через спалах снаряда (Відео)
21-10-2016, 02:12
Джессіка Сімпсон чекає третю дитину
16-06-2016, 17:30
Міла Куніс чекає на другу дитину (фото)
6-06-2016, 10:36
У Костянтина Хабенського народилася друга дитина
27-04-2016, 18:39
Жасмин показала фото новонародженого сина
21-03-2016, 09:21
Керіс ван Хаутен з «Ігри престолів» чекає дитину

СТРІЧКА НОВИН

05.04.18
США призывают мир к жесткой политике с Россией
05.04.18
Знаменитый дизайнер эмигрирует из Германии из-за Ангелы Меркель
05.04.18
Стрельба в Турции: появились первые данные о погибших
05.04.18
В Кремле своеобразно отреагировали на новость о санкциях в отношении российских олигархов
05.04.18
У Дніпрі байдарочник годину штовхав знайдений труп до берега (фото) | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
У Стамбулі загорівся багатоповерховий шпиталь (відео, фото) | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
У Фінляндії чоловік народив дитину | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
Турецькі спецслужби вивезли до Туреччини 80 прихильників Гюлена
05.04.18
У Німеччині сперечаються по "справі Скрипаля"
05.04.18
Українець не витримав "служби" у проросійських бойовиків і здався | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
Затриманий у Москві Соколов визнав причетність до підготовки терактів - СБУ | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
Мережі жахнули висотні роботи комунальників у Києві (фото) | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
Пучдемона випустили з-під варти під підписку про невиїзд
05.04.18
Археологи намагаються розшифрувати послання з давніх писанок | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
Названо продукти, які роблять ліки марними | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
У Херсоні невідомі намагалися відбити у СБУ кримського "депутата" (відео) | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
У Москві померла жінка, якій замість фізрозчину ввели формалін | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
У Китаї вирішили платити людям похилого віку за відмову від поховання на суші | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
Куди українці зможуть витратити компенсацію пільг на транспорті: влада дали відповідь | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
Поліція Лондона опублікувала перше заяву дочки Скрипаля після отруєння | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
ГПУ повідомила Бубенчику про нову підозру | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
Ціни в Україні зросли на 24% за два місяці | FaceNews.ua: новини України
05.04.18
Юлия Тимошенко явилась в Верховную Раду в кителе а-ля "Сталин"
05.04.18
Ким Кардашьян впервые опубликовала фото семьи в полном составе
05.04.18
"Евровидение-2018": две украинские певицы попали в официальный трейлер конкурса
05.04.18
"Боже! Кто это?": фанаты едва узнали кардинально поменявшего внешность Сергея Бабкина
05.04.18
Анастасия Волочкова позировала на пляже без лифчика, фото
05.04.18
Что посмотреть в кино в эти выходные: обзор новинок в прокате
05.04.18
Американская модель поделилась соблазнительным фото в купальнике
05.04.18
Массовая драка и удар ножом. В Киеве на Подоле были разборки
05.04.18
На Житомирщине стреляли в депутата: детали инцидента
05.04.18
"Просто вызови бл*дей". Полиция "накрыла" сеть борделей в Харькове и Одессе
05.04.18
"Наконец-то им дали люлей". В сети порадовались избиению в киевском троллейбусе ромов-карманников
05.04.18
В цехе предприятия "Укроборонпрома" рванула граната
05.04.18
Предсвадебная вечеринка: британские СМИ выяснили, каким будет мальчишник принца Гарри
05.04.18
Леонардо Ди Каприо сел на "жесткую диету" ради новой роли в кино
05.04.18
Handelsblatt: Постройкой "Северного потока" ЕС привяжет Россию к себе
05.04.18
В Раде рассказали, кто обжаловал закон о реинтеграции Донбасса в Конституционном суде
05.04.18
Ющенко сказал, чего боятся Путин и его соратники
05.04.18
Дело Бубенчика как технология второго срока для Порошенко
05.04.18
Рада приняла документ, требующий мировую общественность не допустить запуска "Северного потока-2"
05.04.18
В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали Эдиту Пьеху
05.04.18
Экс-пассия Леонардо Ди Каприо полностью обнажилась перед фотокамерой: фото 18+
05.04.18
Американская пышнотелая модель в строгом наряде сверкнула грудью
05.04.18
Дочь российского актера Пореченкова уехала из России в Нидерланды
05.04.18
"Одно лицо". Внучка Геннадия Хазанова растет копией знаменитого деда: фото
Всі новини
Наверх