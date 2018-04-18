У Стамбулі загорівся багатоповерховий шпиталь (відео, фото) | FaceNews.ua: новини України

У четвер на заході Стамбула загорівся госпіталь, пожежники намагаються згасити вогонь.

Турецькі телеканали, зокрема NTVі агентство DHA, оприлюднили кадри, на яких видно, як вогонь охопив одразу кілька поверхів будівлі.

Поки нічого не відомо про постраждалих, а також про те, чи були всередині люди. Телеканал стверджує, що горить будівля знаходиться на стадії будівництва, тому всередині немає пацієнтів.

У той же час ЗМІ повідомляють про евакуацію пацієнтів, очевидно, з інших приміщень лікарні.

Над будівлею піднявся величезний стовп чорного диму, який видно з віддалених районів міста. Видання Hurriyet зазначає, що вогонь спалахнув на даху, після чого швидко поширився на інші поверхи. Також повідомляють про звук вибуху.

Найближчі будівлі евакуювали з міркувань безпеки.