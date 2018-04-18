У Дніпрі байдарочник годину штовхав знайдений труп до берега (фото) | FaceNews.ua: новини України

У Дніпрі правоохоронці виявили труп чоловіка в річці, який хлопець на байдарці годину штовхав до берега. Про це у четвер, 5 квітня, повідомляє місцеве видання dnepr24.

"Труп утопленика був знайдений хлопцем, який плив у човні по річці Дніпро, недалеко від місця події", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, чоловік розповів, що протягом години підштовхував труп у бік берега. Встановлено, що виявлений мертвий чоловік раніше вважався зниклим без вісті.

За словами дружини покійного, у нього були депресії. Причина смерті встановлюється.