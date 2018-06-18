В киевском метро с мужчины сняли футболку со Сталиным

Парень анонсировал "акт сожжения русских реликвий".

В киевском метро с мужчины сняли футболку со Сталиным
Житель Киева Иван Пишта рассказал о встрече с человеком в футболке с изображением генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в столичной подземке.

"Еду себе в метро на суд к друзьям и бац ... В вагон заходит какое-то существо в футболке со Сталиным. У мужика хреново началось утро)) Это же надо было зайти в мой вагон)) Гыгы) Хорошего настроения друзья)) Сейчас будет акт сожжения русских реликвий", - написал Пишта.

Судя по опубликованным Пиштой фотографиям, он снял с мужчины футболку, после чего наступил на нее ногой и сфотографировал.

В киевском метро с мужчины сняли футболку со Сталиным

Напомним, согласно ч. 1 ст. 4 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе в виде сувенирной продукции.

Законом также запрещена публичная демонстрация портретов советских вождей.

Ранее в Украинском институте нацпамяти заявили, что все памятники в честь советского военачальника, маршала Георгия Жукова, на территории страны должны быть снесены, а мемориальные доски - сняты.

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