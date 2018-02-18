В России иномарка влетела в пешеходов, погиб маленький ребенок: видео с места ДТП

В Новосибирске машина наехала на людей, шедших по тротуару.

В России иномарка влетела в пешеходов, погиб маленький ребенок: видео с места ДТП
В пятницу вечером, 23 февраля, в российском Новосибирске иномарка наехала на пешеходов, по предварительным данным, погибли два человека, в том числе трехлетний ребенок, еще трое людей пострадали.

На пешеходов в 21:00 в районе площади Лыщинского наехал Honda CR-V, когда они шли по тротуару, рассказал РИА Новости представитель Главного управления МВД по Новосибирской области.

"По предварительным данным, на месте погиб трехлетний мальчик, женщина умерла в машине "скорой помощи". Также, по предварительным данным, три человека пострадали — двое взрослых и ребенок", — заявил собеседник агентства.

На месте аварии работали полицейские, выясняются все обстоятельства случившегося. В соцсетях очевидцы обсуждают информацию, что водитель машины якобы засмотрелся на праздничный салют (23 февраля в РФ отмечают День защитника отечества — Ред.) и поэтому выехал на тротуар, в полиции ее не стали комментировать.

Напомним, в конце декабря 2017 года в столице России Москве автобус протаранил толпу людей и влетел в подземный переход неподалеку от станции метро "Славянский бульвар", были жертвы и много пострадавших.

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