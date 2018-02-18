В Одессе вооруженные люди пытались захватить санаторий: детали инцидента

В Одессе вооруженные люди пытались захватить санаторий: детали инцидента


В Одессе вооруженные люди пытались захватить санаторий: детали инцидента

В Одессе вооруженные люди пытались захватить санаторий: детали инцидента

В Одессе вооруженные люди пытались захватить санаторий: детали инцидента

В Одессе вооруженные люди пытались захватить санаторий: детали инцидента

В Одессе вооруженные люди пытались захватить санаторий: детали инцидента

1 / 5 (http://dumskaya.net)

По информации одесских журналистов, права на санаторий оспаривают друг у друга Министерство юстиции и "Укрпрофздравница".

 В Одессе в пятницу, 23 февраля 2018-го, группа неизвестных захватила здание санатория "Лермонтовский".

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице санатория в Facebook.

В "Лермонтовском" – очередная попытка рейдерского захвата. Все, кому небезразлична судьба здравницы, кому небезразлична судьба Одессы - подходите к нам", - говорится в тексте.

Кроме того, о попытке захвата санатория в Facebook сообщил адвокат Илья Халдай, который защищает интересы действующей администрации учреждения. Он также разместил фотоснимки оружия, которое было у рейдеров.

Как позднее сообщил портал "Думская", около 07.00 около 70 сотрудников частной охранной фирмы ворвались в санаторий, захватили административное здание и не пускают сотрудников. Позднее на место инцидента для улаживания конфликта прибыли сотрудники областной полиции. По информации одесских журналистов, "права на санаторий оспаривают друг у друга Министерство юстиции и "Укрпрофздравница"".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе рейдеры пытались захватить военный объект.

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