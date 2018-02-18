Ситуация в зоне АТО ухудшилась: военные ВСУ получили ранения

Ситуация в зоне АТО ухудшилась: боевики убили военного

В штабе АТО рассказали о погибшем украинском военном под Мариуполем

АТО: 50 обстрелов, боевики применяют 122-мм артиллерию

Ситуация в АТО. Подлая тактика боевиков у Ясиноватой и невосполнимые потери ВСУ

На Донбассе боевики снова нарушили «режим тишины»

АТО: 34 обстрела, в том числе с запрещенной артиллерии

АТО: Боевики стреляли 32 раза, половина - в направлении Мариуполя

В воскресенье боевики стреляли 31 раз, чаще всего - в направленнии Мариуполя

АТО: 29 обстрелов, боевики применили 120-мм минометы