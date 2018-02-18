Ситуация в зоне АТО ухудшилась: военные ВСУ получили ранения

Ситуация в зоне АТО ухудшилась: военные ВСУ получили ранения
В результате огня со стороны пророссийских боевиков получили ранение три военнослужащих ВСУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Указывается, что в целом, с начала суток, зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины.

"Соблюдение режима прекращения огня и больше нет. Несмотря на небольшое количество обстрелов, российско-оккупационные группировки на некоторых участках линии разграничения продолжают провоцировать силы АТО к боевым противостояний", - говорится в сообщении.
"На Донецком направлении, на приморской области нашей обороны, противник вел огонь из 82-мм минометов вблизи Лебединского. Минометы калибра 120-мм захватчики применили по опорным пунктам сил АТО недалеко от населенного пункта Пески. В районе Каменки враг обстрелял украинских защитников из стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

Как известно, 25 февраля в зоне проведения антитеррористической операции погиб 1 военнослужащий, еще 1 боец получил ранение. скачать dle 10.2 КиноСвин


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