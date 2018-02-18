В Киеве поймали хакера, на которого охотятся 30 стран мира





Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook.



Полицейские рассказали, что нашли у мужчины паспорт гражданина Украины на имя другого лица. Благодаря этому документу злоумышленнику удалось прибыть в Киев.



Правоохранители также обыскали арендованную им квартиру, где нашли ноутбук, деньги и флеш-накопители.



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"Сеть "Avalanche" функционировала 7 лет. Для ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран. 30 ноября 2016 года полицейские провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети. Тогда в Полтаве правоохранители задержали и организатора этой преступной деятельности 33-летнего местного жителя", - пояснили в МВД. КиноСвин Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook.Полицейские рассказали, что нашли у мужчины паспорт гражданина Украины на имя другого лица. Благодаря этому документу злоумышленнику удалось прибыть в Киев.Правоохранители также обыскали арендованную им квартиру, где нашли ноутбук, деньги и флеш-накопители."Сеть "Avalanche" функционировала 7 лет. Для ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран. 30 ноября 2016 года полицейские провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети. Тогда в Полтаве правоохранители задержали и организатора этой преступной деятельности 33-летнего местного жителя", - пояснили в МВД. скачать dle 10.2