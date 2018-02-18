В Харькове восстановили подачу тепла

Авария в Харькове: без тепла остаются около сотни многоэтажек, больницы, школы и садики

В Харькове без тепла остались более 350 домов

В Киеве сотни домов на две недели останутся без горячей воды

Ивано-Франковск и Львов возобновили отопительный сезон

Власть нашла новый способ повышения платы за тепло

Кличко объяснил причину отсутствия тепла в домах киевлян

Киевлянам отключили горячую воду и отопление

Синоптики прогнозируют еще большее похолодание

Когда включат отопление в Киеве в 2016 году – последние новости facenews.ua