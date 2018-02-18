В Харькове восстановили подачу тепла
Однако в сотнях квартир до сих пор холодно. Подачу тепла обещают восстановить в течение дня. По состоянию на вечер 25 февраля без обогрева оставались 80 многоквартирных домов.
В понедельник, 26 февраля, утром в Харькове – 17 градусов мороза. Больницы и детские сады обогревают с помощью воздушных тепловых пушек.
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"До 2 ночи не было ни горячей воды, ни электричества. Детей приходилось укрывать 2-3 одеялами. Отопление появилось где-то около 8 утра и исчезло в 10", – отметил харьковчанин Николай.
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