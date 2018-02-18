На Донбассе погиб украинский боец

На Донбассе обострение: погиб украинский боец

Сутки в АТО: 14 обстрелов, один боец ВСУ погиб, еще семь ранены

С начала суток ранены уже 5 воинов

Невосполнимые потери. В День Победы на Донбассе погиб украинский защитник

АТО: 50 обстрелов, боевики применяют 122-мм артиллерию

АТО: 25 обстрелов, 1 военный ранен

Штаб АТО: Враг совершил 25 обстрелов позиций ВСУ на всех направлениях

Сутки в АТО: 60 обстрелов, трое бойцов ВСУ ранены, один погиб

АТО: Боевики стреляли 32 раза, половина - в направлении Мариуполя