На Донбассе погиб украинский боец
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
На луганском направлении противник выпустил семь мин калибра 82-мм в сторону наших позиций в районе Зайцевого. С гранатометов различных видов и стрелкового оружия противник вел огонь по украинским опорных пунктах неподалеку Крымского и Новолуганского.
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На донецком направлении захватчики применили 82-мм минометы и стрелковое оружие у Водяного на Приазовье, а из стрелкового оружия – обстреливали защитников шахты Бутовка.
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