На месте взрыва в Лестере проходит поисково-спасательная операция

Мощный взрыв в британском городе Лестер. Полиция заявила о "крупном инциденте", фото и видео

В Черном море потерпело крушение судно

Серьезный пожар в высотном жилом доме Лондона унес жизни шести человек

Подробности спасения экипажа затонувшего в Черном море судна: на борту были 9 украинцев

Под завалами отеля «Ригопьяно» в Италии обнаружили первых выживших людей

В заваленном лавиной отеле в Италии нашли выживших

Крушение Ту-154 : в Сети появилось видео подъема обломков из Черного моря

Из-под завалов дома в Чернигове достали тело 26-летней женщины

В Китае обрушились два жилых дома, есть пострадавшие