7 цікавих фактів про телетрансляції «Оскара»

7 цікавих фактів про телетрансляції «Оскара»

Провідні української трансляції «Оскара» Світлана Катренко і Олександр Скічко

фото: прес-служба каналу «Україна»

4 березня в Лос-Анджелесі відбудеться головна подія світової кінематографії – ювілейна 90-я церемонія вручення премії Оскар. Вже 5 рік поспіль каналУкраїнанадає українським глядачам унікальну можливість спостерігати за головною кіноподією світу в прямому ефірі.

В ніч з 4 на 5 березня з 01:30 на каналіУкраїнарозпочнеться марафон, присвячений церемонії вручення премії Академії кінематографічних мистецтв і наук США. Провідними ночіОскарастануть зірки каналуУкраїна– чарівна ведуча «Ранку з Україною» Світлана Катренкоі харизматичний ведучий «Зіркового шляху» Олександр Скічко.

7 цікавих фактів про телетрансляції «Оскара»

Сайт TV.UA спеціально для своїх читачів зібрав найцікавіші факти про телетрансляціїОскараза всю історію існування премії.


Традиційно наприкінці зими світова кіноспільнота чекає грандіозне шоу – церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії світуОскар. Однак у цьому році захід пройде пізніше зазвичай – 4 березня, щоб не співпадати із Зимовими олімпійськими іграми в Кореї.
НайпізнішимОскаромза останні 20 років була 71-я церемонія, яка відбулася 29 березня 1999 року. А от найбільш ранньою датою проведення за останні 20 років було 22 лютого (81-а церемонія у 2009 році та 87-я церемонія в 2015 році).
Перша телевізійна версіяОскаравийшла на екрани 19 березня 1953 року – це була 25-а церемонія нагородження.
Найбільш тривалою за часом – 4 години 23 хвилини – була телетрансляціяОскарав 2002 році.
А найкоротша телетрансляціяОскара– 1 година 40 хвилин – відбулася в 1959 році.
Починаючи з 1976 року беззмінним транслятором кінопремії є американська телекомпанія ABC. Вона ж і транслювала церемоніїОскараз 1961 по 1970 рік. У загальній кількості разом з ювілейною 90-й церемонією, яка відбудеться 4 березня, ABC буде транслюватиОскарвже 53 разів.
Всього в цьому роціОскарпокажуть у більш ніж 225 країнах.

Дивіться ювілейну 90-ту церемонію вручення преміїОскарв ніч з 4 на 5 березня з 01:30 на телеканаліУкраїна

7 цікавих фактів про телетрансляції «Оскара»

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