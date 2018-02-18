7 цікавих фактів про телетрансляції «Оскара»

Провідні української трансляції «Оскара» Світлана Катренко і Олександр Скічко

фото: прес-служба каналу «Україна»

4 березня в Лос-Анджелесі відбудеться головна подія світової кінематографії – ювілейна 90-я церемонія вручення премії Оскар. Вже 5 рік поспіль каналУкраїнанадає українським глядачам унікальну можливість спостерігати за головною кіноподією світу в прямому ефірі.

В ніч з 4 на 5 березня з 01:30 на каналіУкраїнарозпочнеться марафон, присвячений церемонії вручення премії Академії кінематографічних мистецтв і наук США. Провідними ночіОскарастануть зірки каналуУкраїна– чарівна ведуча «Ранку з Україною» Світлана Катренкоі харизматичний ведучий «Зіркового шляху» Олександр Скічко.

Сайт TV.UA спеціально для своїх читачів зібрав найцікавіші факти про телетрансляціїОскараза всю історію існування премії.

Традиційно наприкінці зими світова кіноспільнота чекає грандіозне шоу – церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії світу. Однак у цьому році захід пройде пізніше зазвичай – 4 березня, щоб не співпадати із Зимовими олімпійськими іграми в Кореї.Найпізнішимза останні 20 років була 71-я церемонія, яка відбулася 29 березня 1999 року. А от найбільш ранньою датою проведення за останні 20 років було 22 лютого (81-а церемонія у 2009 році та 87-я церемонія в 2015 році).Перша телевізійна версіявийшла на екрани 19 березня 1953 року – це була 25-а церемонія нагородження.Найбільш тривалою за часом – 4 години 23 хвилини – була телетрансляціяв 2002 році.А найкоротша телетрансляція– 1 година 40 хвилин – відбулася в 1959 році.Починаючи з 1976 року беззмінним транслятором кінопремії є американська телекомпанія ABC. Вона ж і транслювала церемоніїз 1961 по 1970 рік. У загальній кількості разом з ювілейною 90-й церемонією, яка відбудеться 4 березня, ABC буде транслювативже 53 разів.Всього в цьому роціпокажуть у більш ніж 225 країнах.

Дивіться ювілейну 90-ту церемонію вручення преміїОскарв ніч з 4 на 5 березня з 01:30 на телеканаліУкраїна