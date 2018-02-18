Ведуча каналу «Україна» розповіла, як обдурити голод

Телеведуча Світлана Катренко

фото: прес-служба каналу «Україна»

Коли приходиш з роботи, часто хочеться з'їсти слона. Але цілком реально навчити себе їсти менше і обдурити голод, дотримуючись порад ведучою програми «Ранок з Україною» (канал Україна) Світлани Катренко.

1.Під час прийому їжі потрібно відкласти всі гаджети, оскільки вони нас дуже відволікають. Без інтернету можна спокійно повечеряти. Вимкніть взагалі все, що вам заважає. Всі ми прекрасно знаємо, скільки можна з'їсти під час перегляду фільму або серіалу.

2.Важливу роль відіграє посуд, з якої ми їмо. У великій тарілці їжі візуально здається менше, ніж та ж порція, але в маленькій тарілці. Це такий психологічний прийом. А взагалі, краще їсти багато їжі, але низькокалорійної: з'ївши велику тарілку поживного салату, ви відчуєте себе задоволеною і ситою.

3.Ще один секрет – застеліть стіл синьою скатертиною. Саме цей колір допомагає притупити відчуття голоду.

4.Пийте багато води, в яку також можна додати лимон, імбир, вони прискорюють метаболізм.

5.Можна пити також томатний сік: і смачно, і ситно.

6.Щоб перебити відчуття голоду, можна вдихати аромат ванілі: почуття голоду на деякий час вас покине

Якщо по приходу на роботу ви усвідомили, що забули судочок зі здоровою їжею – не біда. Низькокалорійну їжу можна знайти і в кафе. Є два важливих моменти:

вибирайте в меню салати з капусти, уникайте майонезу;замовляйте каші або овочі на пару, все смажене і жирне – уникайте, беріть парові котлети або куряче м'ясо.