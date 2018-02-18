Колишня дружина Потапа вагітна?

Колишня дружина Потапа вагітна?

Співвласниця продюсерського центру «MOZGI-Entertainment» Ірина Горова

фото: Orest

Екс-дружина Потапа Ірина Горова— приховує кругленький животик.

Так, шанувальники співвласниці продюсерського центру«MOZGI-Entertainment»зазначили, що на останніх знімкахГоровийв її фотоблоге видно кругленький животик, хоча вона і намагається приховати його одяг вільного крою. Передплатники прийшли до висновку, щоІриначекає третю дитину.

Колишня дружина Потапа вагітна?

«Ірина вагітна! Вітаємо!», «А від кого дитина?», — коментують знімки передплатники знаменитості.

Зазначимо, у першому шлюбі з колегоюПотапаЮрієм Горовим(співакUGO)—Іринанародила донькуНаташу, а 2008 році — синаАндріявідПотапа.

Колишня дружина Потапа вагітна?

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