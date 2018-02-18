Віка з «Неангелів» закрутила роман з відомим телеведучим

Учасниця дуету «Неангели» Вікторія Смеюха

фото: соціальна мережа Instagram

Учасниця популярного українського дуету«Неангели» Вікторія Смеюхазаінтригувала прихильників романом з відомим телеведучим.

На особистій сторінці вInstagramВікаподілилася пляжними фото з Єгипту. Однак, крім неймовірних знімків в бікіні, на цей раз шанувальників співачки зацікавив її супутник.

Так, на одному з фотоВікавідображена разом з ведучим Микитою Добриніним. Молоді люди позують на тлі великого каменя в море, ніжно обіймаються.Микитапри цьому тримає співачку за ногу.

Підпис до світлини змусила передплатників думати, що міжВікоюіМикитоющось більше, ніж приятельські стосунки.

«Іноді доля зіштовхує з людьми, які залишаються в пам'яті назавжди» — інтригуюче підписала фото співачка.

«Пакуйте його в валізу, непоганий варіант», «Схожі», «Хороший, треба брати!», — відзначили шанувальники.

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