Шакіра намагається уникнути в'язниці

Шакіра намагається уникнути в'язниці

Співачка Шакіра

фото: соціальна мережа Instagram

Колумбійській співачці Шакірідовелося віддати кругленьку суму, щоб уникнути тюремного ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії податкова служба запідозрилаШакіруу несплаті податківі направила відповідну скаргу в прокуратуру. Все тому, що вона проживала в Іспанії з 2011 по 2014 рік з футболістомЖераром Піке, але при цьому не значилася серед податкових резидентів і не сплачувала податки з доходів, отриманих як в Іспанії, так і за її межами.

ДнямиШакіраперерахувала державі близько 25 мільйонів доларів на сплату податків. Ця сума повинна погасити заборгованість артистки.

Однак виконавиця має намір подати апеляцію і оскаржити вимоги влади, оскільки у період з 2012 по 2014 рік вона провела в Іспанії не більше 183 днів.

Нагадаємо, раніше Орнеллу Мутізасудили до восьми місяців в'язниці.

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