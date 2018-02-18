Ольга Фреймут зізналася, що їй соромно

Телеведуча Ольга Фреймут

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Відома телеведуча Ольга Фреймутрозповіла, як влаштувала самий грандіозний скандал у своєму житті.

Телеведуча, яка нещодавно стала директрисою«Школи панянок»у шоу«Від пацанки до панянки», розповіла, що не буде тиснути на своїх учениць, а спробує передати їм свій життєвий досвід. Телеведуча також впевнена, що дітей достатньо просто любити. За таким принципом виховувала трьох дітей мамаОльги, а зараз і вона сама.

Фреймутподілилася, що її мама—Алла Михайлівна— весь свій час приділяла вихованню дітей, і дуже рідко зустрічалася зі своїми друзями.Ольгазізналася, що є один випадок, за який їй досі соромно перед матір'ю.

«Одного разу на Різдвяні свята мама з татом вирішили піти до друзів, а нас з братом залишила на бабусю. Мама ошатно одяглася, до цього всю ніч проспала на металевих бігуді, намакияжилась. Вони вже повинні були йти з дому, а я почала гірко плакати, хапати маму за спідницю, щоб вона взяла мене з собою. Скандал підняла гірше, ніж у своїх програмах тепер», — поділиласяФреймут.

Ведуча зазначила, що її мама всіляко намагалася заспокоїти доньку, але в результаті їй довелося пожертвувати своїм відпочинком.

«Мама намагалася домовитися зі мною, пояснити, що скоро повернеться, що їй хочеться до друзів. А коли вмовляння не допомогли — мовчки пішла в спальню і вийшла звідти в домашньому халаті. Скинула ошатне плаття, кліпси І, ніби нічого до цього не планувала, почала готувати нам вечерю. Мене досі совість мучить за зіпсований мамин вечір», — додалаОльга.

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