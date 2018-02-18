Ірина Блохіна розсекретила другу вагітність

Тренер збірної України з художньої гімнастики Ірина Блохіна

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Хореограф-постановник збірної України з художньої гімнастики Ірина Блохінаі її чоловікОлексій Бринзакчекають другу дитину.

«Так, у нашій родині велике щастя. Ми в очікуванні другої дитини і зовсім скоро у нашої дочки Жаклін буде братик або сестричка», — поділилася радісною новиноюІринав одному з недавніх інтерв'ю.

Дочка знаменитого футбольного тренераОлега Блохіназазначила, що хоче зберегти в таємниці стать малюка. А от термін вагітності дівчина не приховує і чесно зізналася, що знаходиться вже на 4 місяці.

Зазначимо,Ірина Блохінау шлюбі з українським бізнесменомОлексієм Брынзакомвиховує донькуЖаклін, якою в листопаді минулого року виповнилося 3 роки.