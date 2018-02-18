YUNA-2018: голий Ріапобой показав, як зазначив перемогу

Музикант Дмитро Шуров

фото: соціальна мережа Instagram

Днями відбулася 7-а урочиста церемонія нагородження однієї з найпрестижніших музичних премій країни — YUNA-2018.

Тріумфатором церемонії вручення премії став популярний український співак і музикантДмитро Шуров, який є солістом гурту Ріапобой. 36-річний артист переміг у номінації «Кращий дует» за спільний трек «На вершині» з київським електронникомMorphom.

Після того, якДмитроповернувся додому з урочистого вечора, він тут же почав святкувати свою перемогу. Музикант повністю роздягнувся, взяв статуеткуYUNAі пляшку шампанського, а потім забрався в пінну ванну. Фото - та відеозвіт з відзначенняРіапобойрозмістив на особистій сторінці вInstagram.

««На вершині» принесла нам статуетку! Спасибі Олі та Дмитром Шуровим за натхнення написати цю пісню, Роману Черенову — за саундпродюсирование, премії YUNA — за визнання і Pianofamily, з якою ми відривалися під неї в турі. На вершині — це коли ти разом з тими, кого любиш», — підписав знімокРіапобой.

Нагадаємо, раніше переможець«Х-фактора»презентував патріотичний трек.