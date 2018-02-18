YUNA-2018: голий Ріапобой показав, як зазначив перемогу

YUNA-2018: голий Ріапобой показав, як зазначив перемогу

Музикант Дмитро Шуров

фото: соціальна мережа Instagram

Днями відбулася 7-а урочиста церемонія нагородження однієї з найпрестижніших музичних премій країни — YUNA-2018.

Тріумфатором церемонії вручення премії став популярний український співак і музикантДмитро Шуров, який є солістом гурту Ріапобой. 36-річний артист переміг у номінації «Кращий дует» за спільний трек «На вершині» з київським електронникомMorphom.

Після того, якДмитроповернувся додому з урочистого вечора, він тут же почав святкувати свою перемогу. Музикант повністю роздягнувся, взяв статуеткуYUNAі пляшку шампанського, а потім забрався в пінну ванну. Фото - та відеозвіт з відзначенняРіапобойрозмістив на особистій сторінці вInstagram.

YUNA-2018: голий Ріапобой показав, як зазначив перемогу

««На вершині» принесла нам статуетку! Спасибі Олі та Дмитром Шуровим за натхнення написати цю пісню, Роману Черенову — за саундпродюсирование, премії YUNA — за визнання і Pianofamily, з якою ми відривалися під неї в турі. На вершині — це коли ти разом з тими, кого любиш», — підписав знімокРіапобой.

Нагадаємо, раніше переможець«Х-фактора»презентував патріотичний трек.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
22
Події

Схожі публікації

Вчора, 02:20
Голий і з шампанським: український музикант відсвяткував перемогу на YUNA-2018 (фото) | FaceNews.ua: новини України
Вчора, 00:41
YUNA-2018: повний список переможців музичної премії
Вчора, 00:40
Переможець «Х-фактора» презентував патріотичний трек
29-01-2018, 09:40
Німецька група Kraftwerk отримала "Греммі"
9-11-2017, 22:20
YUNA-2018: стала відома дата проведення церемонії
19-10-2017, 01:40
Ріапобой показав Україну своєї мрії
7-09-2017, 13:11
Ріапобой вирушає в тур оновленим складом
27-05-2016, 15:30
Кінематографісти назвали кращий український фільм року (відео)
23-05-2016, 13:42
Billboard Music Awards 2016: повний список переможців

СТРІЧКА НОВИН

28.02.18
У Кличко рассказали о льготах для участников АТО
28.02.18
В ожидании снегопада. Кличко попросил киевлян пересесть на общественный транспорт
28.02.18
YUNA-2018: голий Ріапобой показав, як зазначив перемогу
28.02.18
Ірина Блохіна розсекретила другу вагітність
28.02.18
Ольга Фреймут зізналася, що їй соромно
28.02.18
Шакіра намагається уникнути в'язниці
28.02.18
Віка з «Неангелів» закрутила роман з відомим телеведучим
28.02.18
Колишня дружина Потапа вагітна?
28.02.18
Ведуча каналу «Україна» розповіла, як обдурити голод
28.02.18
7 цікавих фактів про телетрансляції «Оскара»
28.02.18
Боевики применили против сил АТО запрещенные минометы: есть ранения
28.02.18
Кокаиновый скандал с российскими дипломатами: стали известны новые детали
28.02.18
В Крыму собираются посадить активиста на 3 года за пост в соцсетях
28.02.18
15 смешных собак, которые выглядят точь-в-точь как люди (ФОТО)
28.02.18
Мафиози в Словакии: СМИ рассказали о расследовании погибшего журналиста
28.02.18
Британский МИД избавится от пластиковой посуды
28.02.18
В Германии ввели запрет на въезд дизельных автомобилей на городские территории
28.02.18
В Нью-Йорке полиция заблокировала 18 школ из-за стрельбы
28.02.18
Уход Великобритании с рынка ЕС сравнили с отказом от блюд в ресторане в обмен на чипсы
28.02.18
В погоне за трендами: новый флагман OnePlus засветился на «живых» снимках (ФОТО)
28.02.18
Самая многообещающая игра ушла на золото (ВИДЕО)
28.02.18
Google или Microsoft: Apple сделал свой выбор
28.02.18
Віктор Янукович збирається провести прес-конференцію в Москві
28.02.18
Путін готовий піти на кривавий сценарій, - експерт
28.02.18
КНДР поставляла в Сирію компоненти хімічної зброї розслідування ООН
28.02.18
Російське ядерне зброю в Криму: навіщо потрібен цей важіль впливу
28.02.18
«Скажені собаки»: Рада висміяли вимога окупаційних властей Криму
28.02.18
Україна заговорила і легалізації ПВК
28.02.18
Розвідка США знайшла докази хакерських атак Росії на системи голосування семи штатах
28.02.18
Не треба повчати Україну, – Кравчук різко відповів Польщі
28.02.18
Ми відповімо, - У Лаврова розповів про реакцію на санкції США
28.02.18
"Повинні сидіти у в'язниці": Володимир Гройсман виступив із зверненням до глави МВС України
28.02.18
Соучредитель Apple рассказал, как у него украли биткоины
28.02.18
Дело Дангадзе: суд оставил соратника Саакашвили под стражей
28.02.18
Адвокат сказал, где находится Сенцов
28.02.18
РосСМИ анонсировали пресс-конференцию Януковича: стало известно, о чем расскажет беглец
28.02.18
Разборки в России. В Казани мужчина устроил стрельбу, убит росгвардеец
28.02.18
Стали известны подробности гибели украинцев в Польше, видео с места ДТП
28.02.18
Ольга Фреймут поделилась трогательными семейными снимками (ФОТО)
28.02.18
Джамала опубликовала трогательный снимок (ФОТО)
28.02.18
Сергей Притула впервые показал свою маленькую дочь (ФОТО)
28.02.18
Ким Кардашьян показала свою новорожденную дочь (ФОТО)
28.02.18
За скандальной застройкой сквера на Вышгородской может стоять Насиковский - СМИ
28.02.18
В США открыли площадь, названную в честь Борис Немцова
28.02.18
Путин с семьей отмывали деньги в Эстонии через филиал датского банка – СМИ
28.02.18
Настя Рыбка заболела в тюрьме Таиланда из-за холодного пола, фото
Всі новини
Наверх