Нападение на Общество венгерской культуры в Ужгороде раскрыто – Нацполиция

Виновники преступления задержаны, заявили правоохранители.

Нападение на Общество венгерской культуры в Ужгороде раскрыто – Нацполиция
Оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде раскрыты.

Пять человек задержаны, вероятный организатор-иностранец преступления находится в розыске. Об этом сообщил в Facebook глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Только что оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля. Одного из них задержали в Черкассах, еще двух - в Кропивницком. Также установлено возможного руководителя таких нападений, он объявлен в розыск", - написал он.

Нападение на Общество венгерской культуры в Ужгороде раскрыто – Нацполиция

Еще двоих виновников поджога учреждения задержали в Польше. В Варшаве суд избрал им меру пресечения, согласно которой они 90 суток будут находится под стражей.

"Сейчас при поддержке Генеральной прокуратуры решаем вопрос относительно допроса задержанных", - отметил Князев.

Глава полиции назвал действия злоумышленников "экстремизмом".

Нападение на Общество венгерской культуры в Ужгороде раскрыто – Нацполиция

Нападение на Общество венгерской культуры в Ужгороде раскрыто – Нацполиция

Напомним, нападение, в том числе поджог, на Общество венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде было осуществлено дважды. По данным фактам в полиции возбудили уголовное дело.

Глава МИД Павел Климкин подчеркнул, что преступления являются заказными.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в Украине грубо нарушаются права национальных меньшинств.

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