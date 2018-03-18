Пожар и смерть. В Сумах в доме нашли мертвыми трех людей

В областном центре возгорание произошло вчера вечером.

Пожар и смерть. В Сумах в доме нашли мертвыми трех людей
В четверг вечером, 8 марта, в Сумах в частном жилом доме, который принадлежит трем хозяевам, произошел пожар, были найдены тела трех людей.

Возгорание произошло по ул. Лучанская, пожарные узнали о нем около 20:00, а ликвидировали в 21:40, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Погибшими оказались хозяин дома 1964 г.р., его знакомый 1957 г.р. Личность женщины устанавливается", — отметили в ведомстве.

По данным ГСЧС, к тушению пожара были привлечены 11 человек личного состава и три единицы спецтехники. По предварительным выводам специалистов, возможная причина возгорания — неосторожность при курении.

Напомним, вечером 7 марта во Львове в двухэтажном жилом многоквартирном доме нашли тела трех человек и мертвую собаку, предварительная причина гибели людей — отравление угарным газом.

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