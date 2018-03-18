Суд вынес решение по делу Рубана

Вносить залог подсудимому не разрешили.

Суд вынес решение по делу Рубана
Шевченковский районный суд города Киева вынес решение по ранее задержанному Владимиру Рубану, которого обвиняют в организации покушения на первых лиц страны.

"Применить к Рубану содержание под стражей без права залога сроком на 60 дней", — заявил судья.

Подозреваемый имеет право обжаловать данное решение.

Ранее Рубан впервые прокомментировал свое задержание. По его словам, из него делают "террориста №1", а "операция была спланирована офицером с позывным "Кедр".

Также 9 марта появилась реакция президента Петра Порошенко по "делу Рубана". Глава государства приказал главе СБУ проконтролировать расследование лично.

Напомним, 8 марта замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, ссылаясь на неофициальные данные, писал, что на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.

Позднее в сети появилось видео обыска, который проводился накануне у руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

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