"Делают из меня террориста №1": Рубан дал первый после задержания комментарий

Глава "Офицерского корпуса" утверждает, что не знал про оружие, обнаруженное в его автомобиле.

"Делают из меня террориста №1": Рубан дал первый после задержания комментарий
Глава украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого обвиняют в подготовке покушения на президента Петра Порошенко и ряд других высокопоставленных чиновников Украины, в ходе сегодняшнего заседания суда впервые прокомментировал свое задержание.

По его словам, из него делают "террориста №1", а "операция была спланирована офицером с позывным "Кедр".

"Авто принадлежит "Кедру". Я только использовал его для переезда КПП. Пропуска для перехода туда у меня нет. Я должен был перевезти товар туда и назад перевезти мебель. Я подъехал в назначенный час, вышел офицер "Кедр", сказал, чтобы меня пропустили. Через 220 м на авто прикрепили черные номера. Должны были они сесть за руль, но отказались. Я повел и меня окружили. Черный номер исчез, его срезали. Про оружие я не знал", – цитируют его "Вести".


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Дело ведет следователь СБУ Александр Томусяк. При этом, по заявлению правоохранителей, у Рубана на КПП при себе был арсенал оружия, который он якобы пытался провезти в Украину. Среди прочего:


ящики ручных гранат,
гранат для подствольных и автоматических гранатометов,
осколочные заградительные мины,
кумулятивные заряды РПГ-7,
детонаторы различных типов,
ручные гранатометы РПГ-22, 120-мм мины,
миномет калибра 50 мм с боекомплектом,
больше дюжины автоматов и ручных пулеметов,
десятки тысяч патронов.

Ранее СМИ сообщали, что Владимиру Рубану сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Напомним, 8 марта замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, ссылаясь на неофициальные данные, писал, что на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.

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