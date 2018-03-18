В Киевраде заявили, что нардепа Левченко избили до потери сознания. У полиции своя версия

1 / 3 (facebook.com/s.kutniak)

Инцидент произошел на улице Половецкой, где народный избранник вместе с представителями общины протестовал против незаконной застройки.

На внефракционного народного депутата Юрия Левченко напали и жестоко избили до потери сознания. Это произошло в Киеве, на улице Половецкой, где тот протестовал вместе с представителями общины против незаконной застройки.

"Наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и вплотную несколько раз в глаза баллоном напрыскали, что у него теперь подозрение на ожог). Только что отвез его в больницу", — написал депутат Киеврады Святослав Кутняк на своей странице в Facebook.

По данным пресс-службы полиции Киева, работники благоустройства действовали согласно предписанию, проводя на месте демонтаж гаражей. Им попытались помешать нардеп Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк: они пытались бросить бутылку с зажигательной смесью, чем и спровоцировали потасовку.

В драку вмешались правоохранители. После чего депутаты уехали с места происшествия. С заявлением об избиении в полицию они не обращались. Не поступало и сообщение от врачей.

Следственно-оперативная группа работает на месте, проводится опрос свидетелей. Бутылку с зажигательной смесью изъяли.

Инцидент зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях и других событиях Шевченковского управления полиции. Устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в Черновцах неизвестные металлической трубой избили антикоррупционера. На драку обратили внимание прохожие. Нападавшие скрылись.

А перед этим в Полтаве до крови избили чиновников из-за плохой уборки снега. При этом, несмотря на просьбы задержать лиц, которые избили чиновника, полиция так никого и не задержала.