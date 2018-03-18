Петля из шпагата, которым связывают сено. В полиции раскрыли подробности смерти мальчика на Одесчине

Предварительная причина смерти ребенка — суицид.

Петля из шпагата, которым связывают сено. В полиции раскрыли подробности смерти мальчика на Одесчине
В селе Шевченково Килийского района Одесской области 11-летнего мальчика нашли повешенным в сарае на заднем дворе дома в петле из шпагата, которым связывают сено.

При первичном осмотре внешние следы насильственной смерти не обнаружены, говорится на странице полиции Одесчины в Facebook.

Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина смерти — самоубийство.

Ранее сообщалось, что 8 марта — в Международный женский день — в селе Шевченково мальчик-пятиклассник утром ушел поздравить родственников с праздником, вернулся сильно испачканный, мать его отругала и пошла на работу, а когда пришла домой — нашла повешенным.

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