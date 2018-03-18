На Одесчине нашли повешенным пятиклассника

Ребенок жил в благополучной, полной семье.

Мальчик утром ушел поздравить родственников с праздником, вернулся в 14:00 сильно испачканный, мать его отругала и пошла на работу, а когда пришла домой — нашла повешенным, рассказал УНИАН глава Килийского райсовета Павел Бойченко.

"Это благополучная, полная семья, хороший мальчик... И родители, и дети характеризуются исключительно с положительной стороны. Учителя говорят, что мама постоянно интересовалась успехами в учебе сына", — заявил чиновник.

Напомним, 7 марта в центре Николаева — в сквере на Бугском бульваре — был найден повешенным на ветке дерева пожилой мужчина, на вид умершему около 70 лет. Узнать больше об инциденте можно здесь.