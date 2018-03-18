Выполняли задания серийного убийцы: в Николаеве подростки изнасиловали и утопили гомосексуалиста

По приказу 44-летнего пожизненно заключенного несовершеннолетние утопили 39-летнего николаевца в ванне после съемки интимного видео.

Выполняли задания серийного убийцы: в Николаеве подростки изнасиловали и утопили гомосексуалиста
В Николаеве произошло жуткое убийство тремя несовершеннолетними беженцами из Луганской области мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации.

По приказу 44-летнего пожизненно заключенного несовершеннолетние утопили 39-летнего николаевца в ванне после съемки интимного видео. Убийство произошло 5 марта в ванной комнате квартиры в Ингульском районе, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На раскрытие этого преступления были задействованы сотрудники Ингульского отдела полиции, оперативники областного управления уголовного розыска и следователи Главного управления.

Они разыскали лиц, причастных к убийству, в тот же день. Трое жителей Луганской области, один 16 и двое 17 лет, были задержаны следователями в порядке ст. 208 УПК Украины.

Подростки приехали в Николаев несколько месяцев назад. По их истории — на учебу, а на самом деле прятались в арендованной квартире от органов следствия после совершения группового убийства и изнасилования мужчины на Луганщине.

Поддерживая постоянную связь с заключенным, приговоренным к пожизненному лишению свободы за совершение ряда убийств и изнасилований, юноши периодически получали от так называемого "куратора" разные задачи. Наставнику подростки подчинялись беспрекословно, и выполняли его задачи любой ценой.

Сначала нужно было подыскать в сети интернет жертву, начать общение, а потом договориться о встрече, снять на видео групповые развлечение и отправить заказчику.

Убитый имел нетрадиционные интимные предпочтения, поэтому для поиска единомышленников был зарегистрирован на специальном сайте. Долго уговаривать мужчину, чтобы он согласился на деликатные предложения собеседников, не пришлось.

В день убийства николаевец ожидал юношей у себя дома. Там события развернулись неожиданно для хозяина: несовершеннолетние раздели домовладельца, сняли одежду и с себя и начали, имитируя непристойные действия, все снимать и угрожать оглаской.

А потом куратор из тюрьмы приказал им убить жертву. Для этого подростки наполнили ванну водой и утопили мужчину, после чего из квартиры забрали технику, банковскую карточку убитого, с которой сняли семь тысяч гривен.

Вскоре их задержали оперативники вместе с награбленным добром. Сейчас с "куратором" душегубов, отбывающим наказание в тюрьме в Днепропетровской области, работают правоохранители.

Юным луганским отморозкам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 12 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" и ч. 4 ст. 187 "Разбой" УК Украины, санкции которых предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, 8 марта в Киевском районе Одессы в одной из квартир нашли тело девушки-местной жительницы с многочисленными колото-резаными ранами грудной клетки.

скачать dle 10.2 КиноСвин


0
32
Події

Схожі публікації

9-03-2018, 21:21
В Одессе жестоко убили девушку
30-11-2017, 04:00
В Киеве произошло жуткое убийство
27-06-2017, 11:34
На Черкасчине полицейские схватили серийного убийцу и вора
31-03-2017, 15:44
Жестокое убийство на Киевщине. Три молодчика задушили незнакомца ремнем
20-12-2016, 13:55
Под Киевом мужчина застрелил друга из охотничьего ружья
26-11-2016, 20:22
Жестокое убийство в Киеве: у Авакова рассказали подробности
9-11-2016, 18:33
Разбой со стрельбой в Николаеве: у мужчины отобрали 100 тысяч долларов, ранив его и ребенка
3-11-2016, 22:55
На Харьковщине задержали банду, которая жестоко убила старушку
21-10-2016, 20:44
Нож в шею. В Киеве убили мужчину, фото и видео с места происшествия

СТРІЧКА НОВИН

10.03.18
"Позорный поступок": украинские военные устроили внутренние разборки на Донбассе
10.03.18
Журналист объяснил, как Европа взращивает "монстра"
10.03.18
НАТО признало Украину страной-аспирантом
10.03.18
Puma анонсировала серию кроссовок с героями "Союзмультфильма"
10.03.18
РосСМИ узнали возможную причину крушения Ан-26 в Сирии
10.03.18
"Я бы тебе глаза выдавил". Боец АТО рассказал, как в Италии заплевал российского пропагандиста
10.03.18
Атака хакеров на МИД Германии. Похищены документы о переговорах с ЕС и Украиной — СМИ
10.03.18
Британия готовит бойкот ЧМ-2018 из-за отравления экс-полковника ГРУ — The Times
10.03.18
В Калифорнии неизвестный взял заложников в доме для ветеранов
10.03.18
Выполняли задания серийного убийцы: в Николаеве подростки изнасиловали и утопили гомосексуалиста
10.03.18
В Киеве пьяный водитель на иномарке влетел в авто полиции: копы в реанимации
10.03.18
Нардеп Левченко швыряся "коктейлями Молотова" в коммунальщиков - полиция
10.03.18
Українська армія понесла непоправну втрату на Донбасі
10.03.18
У парку Шевченка мітингують партійці Саакашвілі
10.03.18
Сусіди України повинні враховувати агресію Кремля, - Волкер
10.03.18
Порошенко пообіцяв 10-річну програму для зміцнення статусу української мови
10.03.18
Співробітники СБУ запобігли замаху на президента України
10.03.18
Порошенко відреагував на інформацію про підготовку теракту в урядовому кварталі
10.03.18
Це не фінал: у владі України зробили гучну заяву по справі Рубана
10.03.18
Україна – найкраще місце для контрабанди, - експерт
10.03.18
У всьому винна Росія, - представник США
10.03.18
Україна завершує створення центрів реагування на кіберзагрози
10.03.18
Президент ПАРЄ піде у відставку в квітні або червні, - Кулеба
10.03.18
У Білому домі назвали умови для зустрічі Трампа з Кім Чен Ином
10.03.18
В Женеве на суд общественности представили самый быстрый автомобиль в мире (ФОТО)
10.03.18
В Латвии протестировали новый американский радар
10.03.18
В Польше задержали украинцев, штамповавших сигареты на нелегальной фабрике
10.03.18
"Путин — головорез". В Британии призвали к санкциям против России из-за отравления экс-шпиона РФ
10.03.18
Селфи на камеру. Опубликовано видео с любопытными пингвинами в Антарктиде
10.03.18
В сиднейском суде теперь работают собаки
10.03.18
Памела Андерсон впервые прокомментировала драку своего сына и бывшего супруга
10.03.18
СМИ: Брэд Питт стал намного счастливее после развода с Анджелиной Джоли
10.03.18
У сериала «Клан Сопрано» появится приквел
10.03.18
Ким Кардашьян вышла в свет в новом непривычном образе (ФОТО)
10.03.18
Девушка дня Instagram: пышногрудая итальянская модель Сильвия Карузо
10.03.18
"Поливаем грязью". Полякова призналась, почему никогда не поедет на Евровидение
10.03.18
"Видок, как у трансвестита". В Сети раскритиковали необычное фото Анастасии Волочковой
10.03.18
"Оттенок Мадонна". Вера Брежнева похвасталась снимком для российского глянца
10.03.18
По мотивам "Игры престолов" выпустили почтовые марки
10.03.18
"Ох, какие ножки". В Сети похвалили фото Ани Лорак в коротком платье
10.03.18
Поддержка Западных партнеров: Украина получит миллиард евро финансовой помощи
10.03.18
МВФ назвал оптимальную цену газа для украинцев
10.03.18
Более ста крупных чиновников в Китае пошли под суд за коррупцию
10.03.18
В Нью-Йорке автомобиль врезался в группу пешеходов, два человека получили тяжелые травмы
10.03.18
Глава МИД России обвинил США "во вмешательстве в дела других государств"
10.03.18
Британские СМИ сообщили подробности отравления Скрипаля
Всі новини
Наверх